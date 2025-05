Dall'amore per la sua famiglia all'amicizia con il compianto conduttore Fabrizio Frizzi. Oggi, domenica 11 maggio, Carlo Conti è stato ospite a Domenica In. Nel corso dell'intervista, dove ha ripercorso alcuni dei momenti più belli della sua carriera come l'ultimo Festival di Sanremo 2025, il conduttore si è emozionato, riuscendo a fatica a trattenere le lacrime.

L'intervista

Carlo Conti agli esordi della sua carriera aveva dichiarato di non volersi sposare. Un’idea che ha cambiato quando ha incontrato Francesca Vaccaro, sua moglie dal 2012 e mamma di suo figlio Matteo: "Antonella (Clerici, ndr) è stata un gancio importante, lei mi ha spinto a sposarmi con Francesca". "Il Carlo Conti televisivo è lo stesso che va a fare la spesa al supermercato, non c’è alcun piedistallo nella mia famiglia. Ho scelto, anche per questo, di vivere a Firenze nonostante gli impegni quotidiani con la conduzione".

Fabrizio Frizzi

La morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta il 26 marzo del 2018, gli ha aperto gli occhi sull'importanza della famiglia: "La vita bisogna viverla perché non sai mai cosa può capitarti domani, ho capito che bisogna dedicare più tempo alle cose piccole e alle cose davvero importanti". Un legame solido quello tra i due conduttori: "Aver visto la vita di Fabrizio troncata in un momento così bello della sua vita, era diventato papà da alcuni anni, fa accelerare certe decisioni e ha spinto me a prendere la decisione di trasferirmi a Firenze".

Il Festival di Sanremo

Una carriera, quella di Carlo Conti, fatta di tanti successi e anche "tanti flop". "È troppo comodo pensare che vada tutto bene, chi non fa non sbaglia. A me piace sperimentare, 'Ne vedremo delle belle' non è andata come ce l'aspettavamo ma è andata", ha detto. "Io mi sono divertita molto a fare la giurata", ha aggiunto Mara Venier.

E sulla conduzione dell'ultimo Festival di Sanremo, Carlo Conti si è detto molto soddisfatto e orgoglioso del lavoro svolto: "L'ho preso senza l'angoscia di seguire un numero", ha detto ricordando il successo di Amadeus nelle passate edizioni. "Cerco di fare le cose bene nel miglior modo possibile. Sanremo è andata benissimo e sono stato fortunato che mi hanno presentato delle canzoni bellissime", ha aggiunto il conduttore che ha già cominciato a lavorare al prossimo Festival: "Mi hanno già mandato qualche canzone", ha rivelato.

E sul videomessaggio di Papa Francesco: "Una cosa che non avrei mai immaginato, non lo dimenticherò mai. Io avevo fatto, due anni fa, la grande serata per la giornata mondiale dei bambini allo Stadio Olimpico con Papa Francesco. Poi, in udienza privata ci ha detto 'se un giorno posso fare qualcosa per voi, ditemelo'", ha ricordato Carlo Conti che ha mandato una lettera al Pontefice in cui chiedeva un videomessaggio da trasmettere in diretta alla kermesse canora "non l'ho detto a nessuno, volevo che fosse una sorpresa per tutti", ha rivelato Carlo Conti.