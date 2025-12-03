"La Serie B? Sono in silenzio stampa, non fatemi parlare. Non ci voglio neanche pensare"
La Fiorentina riuscirà a salvarsi? "Sono in silenzio stampa, non fatemi parlare. Non ci voglio neanche pensare. Tirate fuori le…gli attributi diciamo". Così Carlo Conti all’Adnkronos ha risposto a margine della presentazione a Roma dello spot sulla campagna antinfluenzale sulla situazione della 'sua' Fiorentina ultima in Serie A insieme al Verona, la Viola sabato giocherà contro il Sassuolo per andare a caccia della prima vittoria stagionale.