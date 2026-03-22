circle x black
Cerca nel sito
 

Ornella Muti e Carlo Verdone, fuorionda a Domenica In: "Fatti vivo"

L'incontro tra i due attori nel salotto di Mara Venier

Ornella Muti, Carlo Verdone - Domenica In
Ornella Muti, Carlo Verdone - Domenica In
22 marzo 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fuorionda a Domenica In tra Ornella Muti e Carlo Verdone. I due si sono incontrati nel salotto di Mara Venier oggi, domenica 22 marzo, per uno spazio dedicato a Eleonora Giorgi, l'attrice scomparsa lo scorso anno.

CTA

Carlo Verdone lasciando lo studio ha salutato gli ospiti in studio tra cui Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli dell'attrice, e Ornella Muti che si è avvicinata in modo confidenziale all'attore romano sussurandogli: "Fatti vivo amore...".

Verdone ha risposto con sincerità: "Non ho più i numeri tuoi". Ornella Muti ha però replicato: "Ma tua sorella Silvia ce li ha". "Va bene allora ti chiamo io", ha concluso Verdone accogliendo la richiesta dell'amica e collega.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ornella muti domenica in carlo verdone
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza