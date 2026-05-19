Carmen firmata da Bieito torna in scena al Teatro La Fenice

Carmen di Goerges Bizet torna in scena al Teatro La Fenice di Venezia, nell’ambito della Stagione Lirica e Balletto 2025-2026. Sarà riproposta nell’affascinante e controverso allestimento firmato dal regista Calixto Bieito, con lo scenografo Alfons Flores, la costumista Mercè Paloma e il light designer Alberto Rodriguez Vega: vale a dire la produzione che vinse a Palermo il Premio della critica musicale italiana Franco Abbiati per la miglior regia vista in Italia nel 2011. La direzione musicale sarà affidata a Francesco Ivan Ciampa, alla guida di un cast composto per le parti principali, in alternanza, da Annalisa Stroppa e Marina Comparato nel ruolo di Carmen, da Jean-François Borras e Stefan Pop in quello di Don José, e da Alessandro Luongo e Vittorio Prato in quello di Escamillo. L’allestimento, realizzato dalla Fenice in coproduzione internazionale con il Gran Teatre del Liceu di Barcellona, il Teatro Regio di Torino e il Teatro Massimo di Palermo, sarà in scena al Teatro La Fenice per otto recite: il 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 maggio, 3 giugno.

Capolavoro di Georges Bizet, tra i titoli di repertorio più amati dal grande pubblico, Carmen si basa su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy tratto dall’omonima novella di Prosper Mérimée. Debuttò all’Opéra-Comique di Parigi il 3 marzo 1875: fu l’ultima fatica di Bizet, che morì tre mesi dopo. La partitura del francese apportò una ventata di novità nella tradizione dell’Opéra-Comique, con le storie dei suoi personaggi a dir poco ‘lontani’ dagli ideali della borghesia francese tra sigaraie, contrabbandieri, donne di malaffare, personaggi loschi ed equivoci impegnati in vicende di traviamento e sensualità. «Ambientata in una malfamata terra di confine tra Spagna e Africa – si legge nelle motivazioni del Premio Abbiati 2011 – la Carmen messa in scena da Bieito restituisce al capolavoro di Bizet la sua teatralità ruvida, svelata da istantanee vitali e a volte scioccanti che si susseguono in sintonia con i momenti cruciali della partitura componendo uno strepitoso racconto».

Nel doppio cast figurano in alternanza i mezzosoprani Annalisa Stroppa e Marina Comparato nel ruolo di Carmen, i tenori Jean-François Borras e Stefan Pop in quello di Don José, i bassi Alessandro Luongo e Vittorio Prato in quello di Escamillo e i soprani Elisa Balbo e Marta Mari in quello di Micaëla; Armando Noguera sarà le Dancaïre; Paolo Antognetti, le Remendado; Francesco Salvadori, Moralès; Matteo Ferrara, Zuniga; Julie Mossay, Frasquita; Loriana Castellano, Mercédès. Francesco Ivan Ciampa sarà alla testa dell’Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice e del coro di voci bianche dei Piccoli Cantori Veneziani, maestri dei cori rispettivamente Alfonso Caiani e Diana D’Alessio. Lo spettacolo sarà in scena in lingua originale con sopratitoli in italiano e in inglese.