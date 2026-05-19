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Ebola in Congo, sale il bilancio dell'epidemia: 131 morti. Il contagio si estende

I contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Paese dopo i primi casi nella provincia di Ituri

Congo, controlli sanitari - (Afp)
Congo, controlli sanitari - (Afp)
19 maggio 2026 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo dopo i primi casi nella provincia di Ituri.

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Intanto, i Centri di controllo e prevenzione delle malattie americani (Cdc) hanno dato notizia di due casi confermati e di una vittima in Uganda per l'epidemia di Ebola che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato emergenza internazionale.

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ebola ebola congo ebola epidemia ebola contagi
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