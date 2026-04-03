Dal figlio adottivo di Raffaella Carrà al rapporto con il marito Enzo Paolo Turchi. Carmen Russo ospite di ‘Storie al bivio’, il salotto di Monica Setta, nella puntata in onda domani, sabato 4 aprile, alle 15.20 su Rai 2.

"Io ed Enzo Paolo avevamo saputo che Raffaella aveva adottato Gian Luca Bulzoni e la prova è arrivata alla camera ardente quando mio marito si è sentito male. Gian Luca gli è stato vicino in modo speciale ma era distrutto dal dolore. Lui sapeva quanto Enzo fosse legato alla Carrà", ha raccontato la showgirl.

"Raffaella avrebbe tanto voluto essere madre – ha aggiunto Russo - e nell'ultima telefonata che ci fece, prima di morire, ci disse che io ed Enzo Paolo eravamo stati fortunati con nostra figlia Maria”.

E sulle indiscrezioni che vorrebbero Carmen Russo come membro della giuria di ‘Ballando con le stelle’ edizione spagnola e come concorrente del Grande Fratello Vip, l'attrice non si è tirata indietro. "Se dovessi entrare al Gf domani non avrei nessun dispiacere a lasciare Enzo Paolo perché starebbe con nostra figlia”.

"Spero anche di andare a Ballando spagnolo in giuria perché sono stata ballerina per una notte con Angelo Madonia nel 2024 ed è stato stupendo", ha aggiunto.

E infine sul gossip con Stefano De Martino, Carmen Russo ha rivelato che tra loro c'è stato solo un caffè al bar. "Ma ho preso solo un caffè all'epoca anche con Alain Delon che mi corteggiava senza speranza", ha scherzato. "De Martino è bravo e bello, sono stata al suo ultimo spettacolo a teatro, è eccezionale. Farà un ottimo Sanremo, ma io amo sempre e solo mio marito”.