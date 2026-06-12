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'Caro Presidente, ti racconto', lo speciale Mediaset che ricorda Silvio Berlusconi

In onda oggi in simulcast su tutte le reti del gruppo

Silvio Berlusconi (Afp)
Silvio Berlusconi (Afp)
12 giugno 2026 | 08.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione del terzo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo Fondatore con 'Caro Presidente, ti racconto', un documento che intreccia memoria e presente, ricordi privati e riflessioni sul nostro tempo.

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Lo speciale, che andrà in onda nel corso della serata di oggi venerdì 12 giugno in simulcast su tutte le reti Mediaset, racconta attraverso immagini, fotografie e pensieri, un dialogo introspettivo tra Toni Capuozzo e il Cavaliere sui fatti avvenuti in questi ultimi tre anni e l’evolversi di situazioni che lo videro come protagonista.

'Caro Presidente, ti racconto' è ambientato nella cornice di Villa del Balbianello, edificio storico che sorge a Lenno sul Lago di Como, luogo amato dal Presidente. La regia è affidata a Roberto Burchielli.

Riproduzione riservata
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