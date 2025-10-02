circle x black
'Casanova', omaggio a Fellini a Palazzo Grimani a Venezia

Lo spettacolo, scritto e diretto da Leonardo Petrillo, in scena venerdì 3 ottobre

02 ottobre 2025 | 18.08
Redazione Adnkronos
ll Museo di Palazzo Grimani, parte dei Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna, accoglierà venerdì 3 ottobre il debutto dello spettacolo "Casanova ½. Omaggio a Federico Fellini", nell’ambito delle iniziative dedicate alla valorizzazione del teatro e delle arti dal vivo nei luoghi della cultura statali. Lo spettacolo è organizzato dal Ministero della Cultura e dai Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna - Museo di Palazzo Grimani, prodotto dalla compagnia La Pirandelliana, con il sostegno della Direzione generale Spettacolo. Per questa occasione, la Sala del Portego del museo si trasformerà in un palcoscenico d'eccezione per raccontare la vita del celebre veneziano, protagonista di una storia che intreccia avventura, passione e ingegno.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Leonardo Petrillo, si inserisce all’interno delle numerose celebrazioni per i trecento anni dalla nascita di uno dei personaggi più poliedrici e affascinanti del Settecento veneziano ed europeo. "Casanova ½" è un vero e proprio viaggio teatrale tra memoria, mito e reinvenzione in cui il protagonista ritorna in scena per raccontarsi non come figura storica cristallizzata ma come personaggio vivo, sospeso tra verità e finzione, omaggiando al tempo stesso un altro “mito”, Federico Fellini che lo reinventò al cinema. Il celebre cineasta si confrontò con questo personaggio nel film “Il Casanova di Federico Fellini”, del quale nel 2026 ricorrono i 50 anni dalla prima proiezione, restituendone un ritratto sorprendente e distante dall’eroe romantico: non più soltanto seduttore instancabile, ma figura meccanica e fragile, imprigionata nella maschera che lui stesso aveva creato. Mettere oggi insieme Casanova e Fellini significa intrecciare il mito storico di un uomo che ha vissuto inseguendo il piacere con lo sguardo poetico di un regista che, attraverso quell’immagine, ci ha parlato di identità, desiderio e solitudine.

In "Casanova ½", il protagonista (Matteo Palazzo), affiancato da alcune donne che hanno segnato il suo cammino (interpretate da Carolina Sisto) diventa il narratore della propria vita ripercorrendone le più note vicende: l’amore indimenticato per Henriette, gli incontri con potenti e intellettuali d’Europa, le fughe rocambolesche, i duelli e le prigioni, le illusioni massoniche, gli amori travestiti, le cadute e i ritorni. Il pubblico è così invitato a immergersi nelle atmosfere che hanno sempre caratterizzato il celebre avventuriero, in un racconto che intreccia l’italiano con la vivacità del dialetto veneziano, accompagnato dalle musiche originali di Vanessa Cremaschi, eseguite dal vivo. Come nel film di Fellini, anche a teatro Casanova si rivela non più mito irraggiungibile, ma un uomo attraversato dalla complessità del suo tempo, costretto a confrontarsi con le tante maschere che si è costruito.

Lo spettacolo debutta nella Sala del Portego del Museo di Palazzo Grimani, che oltre a ospitare e organizzare l’evento, diventa un richiamo per ricordare il legame storico tra Casanova e la celebre famiglia del patriziato veneziano. I Grimani, infatti, furono una presenza importante per il giovane Casanova che ricevette da questa famiglia, soprattutto dall’abate Alvise Grimani, un sostegno concreto una volta rimasto orfano di padre. La scelta di ospitare uno spettacolo nelle sale del museo rappresenta inoltre una diversa e coinvolgente modalità di fruizione del patrimonio museale cittadino e un’occasione per rivivere la storia veneziana dai racconti di uno dei suoi più celebri protagonisti.

"Casanova ½. Omaggio a Federico Fellini" va in scena venerdì 3 ottobre in due repliche alle ore 19:00 e 21:00 nella Sala del Portego del Museo di Palazzo Grimani.

