Catena Fiorello: "Ho rischiato di morire per sepsi"

Il racconto della scrittrice a La volta buona

09 dicembre 2025 | 15.42
Redazione Adnkronos
"Ho rischiato davvero la vita". Catena Fiorello, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, racconta il dramma vissuto lo scorso inverno, durante i giorni del Festival di Sanremo. "La colecisti si è trasformata in una mostruosità. I calcoli sono una cosa seria e l'ho sperimentato personalmente, possono portare anche alla morte in casi estremi. Per farla breve, si rimandava quest'intervento mentre avevo dolori fortissimi", racconta la scrittrice, sorella di Fiorello.

"Sono arrivata ad un punto in cui non c'era più tempo, sono entrata in sepsi. Ho rischiato la vita? Certo... Sono stata operata d'urgenza, il post-intervento è lungo e faticoso. Il chirurgo si chiedeva come avessi fatto a non esplodere dal dolore, perché avevo anche un nodulo incistato nel duodeno. Ho rischiato davvero la vita, ho scelto di operarmi nell'ospedale di Lecce e ho lasciato un video se non ce l'avessi fatta. I miei familiari avrebbero potuto chiedere" al compagno Paolo "perché non ero stata portata in un ospedale di Roma. Io ero sicura che avrei risolto la situazione con la mia decisione".

