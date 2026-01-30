circle x black
Cerca nel sito
 

Caterine O'Hara, il messaggio di Macaulay Culkin: "Mamma, ci rivedremo"

Il post dell'attore reso celebre da 'Mamma ho perso l'aereo'

Macaulay Culkin e Catherine O'Hara
Macaulay Culkin e Catherine O'Hara
30 gennaio 2026 | 20.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mamma, pensavo avessimo tempo. Ne volevo di più". Macaulay Culkin dedica un messaggio commosso a Catherine O'Hara, l'attrice morta all'età di 71 anni. In carriera, O'Hara ha interpretato - tra i vari ruoli - quello di Kate McCallister, la mamma del piccolo Kevin - ovviamente Macaulay Culkin - in 'Mamma ho perso l'aereo', il celebre film del 1991 a cui si aggiunse il sequel 'Home Alone 2'. All'epoca del primo film, Macaulay Culkin aveva 11 anni. "Mamma, pensavo avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi accanto a te. Ti ho ascoltato, ma avevo ancora così tanto da dirti. Ti amo, ci rivedremo", il post dell'attore oggi 45enne.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
catherine o'hara macaulay culkin mamma ho perso l'aereo
Vedi anche
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza