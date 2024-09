Celebrate 06 Reunion, 30 dj per 30 anni di musica elettronica, ma anche arte e beneficenza al Meraki di Ariccia

Sabato 14 settembre, presso la spettacolare location del Meraki di Ariccia si terrà l’evento dell’anno: Celebrate 06 Reunion. Una serata unica che celebra 30 anni di musica elettronica, abbracciando il passato, il presente e il futuro. Con uno spazio di 3.000 mq, inclusivo di giardino, l’evento inizierà alle ore 20:00 e offrirà uno spettacolo straordinario con 30 top DJ, 6 performers e un grande show, ma sarà l'occasione anche per assaporare l'arte e fare beneficenza. Ospite d'onore Andrea Di Maso il Patron del Festival del Cuore, il più grande evento charity in Italia, che da anni contribuisce a migliorare la vita di tanti bambini affetti da patologie in tutto il mondo. Una parte dell’incasso della serata verrà devoluta proprio al Festival del Cuore, rendendo questa serata non solo un momento di festa ma anche di solidarietà.

Tra le attrazioni più attese, la presentazione delle opere d’arte della Nick Art di Siena, tra cui un imponente cavallo a grandezza naturale ricoperto di mosaico di specchietti, che sarà esposto sul palco. Dalle 20:30 alle 22:30 il contest per i più giovani, sul Palco centrale si esibiranno 6 dj’s emergenti che si contenderanno il titolo di miglior dj talento 2024.