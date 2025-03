Celentano 'duetta' con Claudia Mori sui social: "Invecchiamo? Tu rimarrai sempre giovane"

Adriano Celentano e Claudia Mori 'duettano' sui social, scambiandosi battute sull'età che avanza. In un file audio caricato sul profilo Instagram di Adriano, si sente la Mori, 81 anni, dire al marito 87enne: "Adriano ma è vero che io e te invecchiamo?". Il Molleggiato replica: "Eh sì. È vero. Ma solo io, tu no. Tu rimarrai sempre giovane". La chiusura è per una sollevata Claudia Mori che sospira: "Ah, meno male. Che Spavento!"