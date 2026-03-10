Oggi bis di Cerno su Rai2, voci su 'sorpresa' a 'Bellamà'

Dopo la seconda puntata di '2 di picche', il giornalista dovrebbe fareun'incursione nel programma di Pierluigi Diaco
Bis di Tommaso Cerno oggi su Rai2. Dopo la seconda puntata di '2 di picche', che andrà in onda alle 14 sulla seconda rete Rai, il giornalista - a quanto apprende l'Adnkronos - dovrebbe fare un'incursione in apertura a 'Bellamà'.
Agli Studi Fabrizio Frizzi, da dove va in onda il programma di Pierluigi Diaco (oggi posticipato alle 15.50 per lasciare spazio alla seconda tappa della Tirreno-Adriatico), c'è grande fibrillazione e la band In Fieri sarebbe stata allertata per una sorpresa musicale che potrebbe vedere protagonista Cerno, lanciato in una dimensione sempre più pop.