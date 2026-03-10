circle x black
Oggi bis di Cerno su Rai2, voci su 'sorpresa' a 'Bellamà'

Dopo la seconda puntata di '2 di picche', il giornalista dovrebbe fareun'incursione nel programma di Pierluigi Diaco

Tommaso Cerno e Pierluigi Diaco - Ipa
10 marzo 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bis di Tommaso Cerno oggi su Rai2. Dopo la seconda puntata di '2 di picche', che andrà in onda alle 14 sulla seconda rete Rai, il giornalista - a quanto apprende l'Adnkronos - dovrebbe fare un'incursione in apertura a 'Bellamà'.

Agli Studi Fabrizio Frizzi, da dove va in onda il programma di Pierluigi Diaco (oggi posticipato alle 15.50 per lasciare spazio alla seconda tappa della Tirreno-Adriatico), c'è grande fibrillazione e la band In Fieri sarebbe stata allertata per una sorpresa musicale che potrebbe vedere protagonista Cerno, lanciato in una dimensione sempre più pop.

