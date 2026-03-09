circle x black
Cesare Cremonini, per tour venduti oltre 900mila biglietti in meno di un anno

Sold out anche il concerto di Imola, sarà il primo alla Music Park Arena

09 marzo 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo il sold out del 6 giugno al Circo Massimo di Roma, e l’apertura di una seconda data il 7 giugno, per Cesare Cremonini si aggiunge un altro sold out anche per la data di Imola del 13 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena. Sono 900mila i biglietti venduti in meno di un anno per il tour Cremonini Live, tra i 15 stadi della scorsa estate e i sei grandi eventi di giugno. Un unicum nel panorama della musica dal vivo italiana, appannaggio di pochi artisti capaci di misurarsi con produzioni di altissimo livello e con luoghi progettati per accogliere decine di migliaia di persone.

Cesare Cremonini sarà il primo artista in assoluto a esibirsi in una nuova area dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: 30.000 metri quadrati immersi nel verde, un progetto ecosostenibile, che integra natura e musica. Per la serata del concerto sono attese oltre 75.000 persone. Cremonini torna a Imola a 4 anni dal concerto del 2022 quando è stato protagonista di uno dei concerti più iconici della sua carriera. Si tratta di un percorso pensato per trasformare ogni data in un’esperienza, progettata in relazione ai luoghi che la ospita. Un approccio che riflette il percorso costruito negli anni dall'artista: un repertorio capace di attraversare generazioni e una proposta live che guarda avanti, misurandosi con una visione produttiva e artistica sempre più ampia.

Il tour 2026 partirà con la data zero del 31 maggio a Gorizia, all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta, che per la prima volta ospiterà un grande evento live. Poi seguiranno: 6 giugno – Roma, Circo Massimo (sold out); 7 giugno – Roma, Circo Massimo; 10 giugno – Milano, Ippodromo Snai La Maura; 13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (sold out); 17 giugno – Firenze, Visarno Arena.

