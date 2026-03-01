circle x black
Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio

Dalle 19.30 sul Nove

Fabio Fazio - fotogramma/ipa
Fabio Fazio - fotogramma/ipa
01 marzo 2026 | 09.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti di oggi, la star di Hollywood Demi Moore, icona del cinema mondiale, vincitrice di un Golden Globe, un Critics’ Choice Award e uno Screen Actors Guild Award per 'The Substance' (2024), che le è valso anche la candidatura al Premio Oscar e al BAFTA.

Nella sua straordinaria carriera di 45 anni ha interpretato film entrati nella storia del cinema come 'Ghost – Fantasma' (1990), 'Codice d'onore' (1992), 'Proposta indecente' (1993), 'La lettera scarlatta' (1995), 'Striptease' (1996), 'Il giurato' (1996), 'Soldato Jane' (1997), 'Charlie’s Angels - Più che mai' (2003) e molti altri.

Gli ospiti di oggi

Ci saranno anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, protagonisti di 'Un bel giorno', al cinema dal 5 marzo, quarta prova da regista di Fabio De Luigi che torna sul grande schermo in coppia con Virginia Raffaele, a tre anni dal loro primo ruolo da protagonisti insieme.

E ancora: Matilda De Angelis, interprete del nuovo film di Stefano Mordini 'La Lezione', presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public e nelle sale dal 5 marzo.

Il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, in occasione dell’anniversario dei 150 anni dalla fondazione del Corriere, al quale è dedicato il volume '1876–2026, La storia nelle prime pagine del Corriere della Sera'; gli editorialisti de la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Giulia Veronesi, direttrice dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica all’IRCCS Ospedale San Raffaele.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Flora Tabanelli, a soli 18 anni l’italiana più vincente di sempre nello sci freestyle e Medaglia di Bronzo nel big air ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026; Nino Frassica; Mara Maionchi; Alessia Marcuzzi; Gabriele Cirilli, in tour nei teatri d’Italia con “Cirilli & Family” e nel cast di 'Only Fun – Comico Show' su NOVE; Giovanni Esposito; Paolo Rossi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Ubaldo Pantani alias Lapo Elkann, reduce dalla conduzione della terza serata del 76° Festival di Sanremo; Francesco Paolantoni; Giucas Casella.

