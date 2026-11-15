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'Che Tempo Che Fa', domenica 15 novembre: gli ospiti e le interviste di Fabio Fazio

L'appuntamento della domenica sul Nove

Fabio Fazio - fotogramma/ipa
Fabio Fazio - fotogramma/ipa
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15 novembre 2026 | 08.33
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 15 novembre, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con 'Che Tempo Che Fa', il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

 

Tra gli o spiti della puntata: Ficarra & Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini, protagonisti al cinema dal 26 novembre con il film 'La notte delle fragole' di Alessandro Genovesi, che verrà presentato in anteprima alla 44ª edizione del Torino Film Festival. Elisa, che nel 2027 celebra i suoi 30 anni di carriera, ha dato vita al progetto 'Kintsugi', che comprende un nuovo album di inediti in uscita il 27 novembre e il mediometraggio 'Kintsugi… e sono la mia opera', presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

E ancora: Don Davide Banzato, nelle librerie con 'Il coraggio di pensare. Il mio viaggio con Giordano Bruno'; Michele Serra; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, dal 17 novembre nelle librerie con 'Le molecole del dialogo. 10 lezioni di immunologia'; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Fabio Volo, nelle librerie dal 17 novembre con 'Vieni, torniamo a casa' e dal 3 dicembre nelle sale con 'Il mio nemico immaginario', che verrà presentato in anteprima alla 44ª edizione del Torino Film Festival; Mara Maionchi; Orietta Berti; Concita De Gregorio; l’editorialista de laRepubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo.

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