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'Il Tavolo di Che Tempo Che Fa', stasera il debutto di Fabio Fazio: le anticipazioni

In diretta dalle ore 21:15 sul NOVE e in streaming su discovery+

Fabio Fazio - fotogramma/ipa
Fabio Fazio - fotogramma/ipa
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14 ottobre 2026 | 13.49
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Stasera, mercoledì 14 ottobre, in diretta dalle ore 21:15 sul NOVE e in streaming su discovery+, Fabio Fazio porta in prima serata 'Il Tavolo di Che Tempo Che Fa', un nuovo appuntamento settimanale tra attualità e comicità, ogni mercoledì in prima serata, con i commenti alle notizie della settimana e con l’improvvisazione dei protagonisti del tavolo. Roberto Saviano aprirà lo spazio dedicato all’attualità con i commenti dei giornalisti sulle notizie della settimana.

Ospiti della prima puntata: l’economista Carlo Cottarelli, il giudice della Corte Penale Internazionale Rosario Aitala, l’editorialista di laRepubblica Annalisa Cuzzocrea, il direttore de Il Post Francesco Costa. Al tavolo in questa nuova prima serata ci saranno: Nino Frassica, Diego Abatantuono, Ubaldo Pantani, Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo e Giucas Casella.

E ancora: Nina Zilli, autrice e featuring, insieme a Danti, del nuovo singolo di Orietta Berti 'Maledetto settembre'; Miss Italia 2026 Sarah Maria Rizèa, nuotatrice artistica della nazionale italiana e vincitrice nella sua carriera di quasi 100 medaglie, tra gare regionali, nazionali e internazionali, tra cui l’argento agli Europei senior di Belgrado 2024 nel duo misto tecnico con Filippo Pelati e il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima 2024 sempre nel duo misto tecnico con Filippo Pelati.

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