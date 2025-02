Emanuele Fiori è stato l'eliminato della 28esima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 3 febbraio. Ma ad abbandonare la casa del reality show è stata anche Ilaria Galassi: l'ex volto di Non è la Rai, dopo il verdetto del televoto, con il sostegno del compagno Daniele, ha preso questa decisione.

Il riassunto

Ilaria Galassi ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello dopo il verdetto del televoto che ha visto Emanuele Fiori eliminato. "Sono stati mesi belli, ho conosciuto tante persone, spero che vinca chi lo merita e ne ha più bisogno", ha detto la concorrente. Ilaria prima di abbandonare la Casa ha ricevuto una sorpresa dal Grande Fratello. Dalla porta rossa, per l'ex concorrente, è arrivato il compagno Daniele per sostenerla e per riabbracciarla.

Come riportato dalle anticipazioni, Lorenzo Spolverato ha ricevuto una lettera misteriosa. La sorella Giorgia ha scritto delle parole dolcissime che hanno fatto emozionare il modello milanese: "Tu sei il fratello e migliore amico. Mi hai sempre amata, supportata e sopportata. Ricordati che sei un’anima dolce e brillante. Ti stai impegnando a migliorare quegli aspetti di te che meno di piacciono, anche grazie a Shaila. Tu sei così, un tornando, e a stare in un angolo impazzisci, quindi vivi, divertiti. Ti amo tanto e non vedo l'ora di abbracciare te e Shaila", ha scritto Giorgia Spolverato.

La puntata si è conclusa con le nomination. I concorrenti più nominati e che finiscono diretti al televoto sono: Iago García, Amanda Lecciso, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Eva Grimaldi, Giglio, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta. Chi dovrà abbandonare la Casa?

Il bacio tra Javier e Helena

Nella notte, dopo la diretta della puntata del Grande Fratello, è scoppiata la passione tra Javier Martinez e Helena Prestes. Secondo gli utenti, tra i due concorrenti sarebbe scattato il bacio anche se dalle telecamere non è possibile individuare il momento con certezza.

Durante la puntata, i due avevano ammesso di aver ritrovato una certa serenità e intimità nel corso della settimana. Come prenderà Zeudi Di Palma questo avvicinamento?