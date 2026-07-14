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'Chi l'ha visto?', Rossi ad AdnTalks: "L'addio di Sciarelli è stato doloroso" - Video

14 luglio 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
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"L'addio di Federica Sciarelli è stato doloroso perché 'Chi l'ha visto?' negli ultimi 22 anni è stato contrassegnato dal suo volto. Una trasmissione che svolge un ruolo vero di servizio pubblico con risultati notevoli. Auspichiamo di continuare la collaborazione editoriale con Federica su altri progetti. Le strutture editoriali stanno scegliendo il volto migliore per sostituirla. Deadline? L'inizio del programma". Lo dice all'Adnkronos Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.

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