'Chi l'ha visto' torna oggi, mercoledì 27 maggio, con un nuovo appuntamento in onda alle 21.20 su Rai 3 con la conduzione di Federica Sciarelli. Nella nuova puntata spazio alla misteriosa scomparsa di Barbara Corvi. La Procura di Terni ha aperto infatti una terza inchiesta e, di nuovo, gli indagati sono l’ex marito e l’ex cognato.

Chi ha spedito le cartoline da Firenze fingendo di essere lei per far pensare ad un allontanamento volontario? Chi ha voluto depistare? In trasmissione, la testimonianza di Roberto Lo Giudice che ribadisce la sua innocenza.

Poi il caso dell’uomo che ha confessato di aver ucciso due donne a Pollena Trocchia: dice che non le conosceva e che le aveva abbordate alla fermata dell'autobus. Ma è davvero così? Potrebbero esserci altre vittime?

Infine, il caso di Sandra Casagrande, uccisa nella sua pasticceria a Roncade (Treviso). A distanza di trentacinque anni, il suo caso viene riaperto dopo: il sangue trovato sulla scena del crimine sarebbe compatibile con un uomo del posto, giovanissimo all'epoca, che nega perentoriamente qualsiasi responsabilità.

Come sempre, spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.