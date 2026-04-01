'Chi l'ha visto' torna oggi, mercoledì 1 aprile, alle 21.20 su Rai 3 con un nuovo appuntamento. La puntata si aprirà con il caso Garlasco. In studio l’avvocato di Marco Poggi, che ha presentato denunce nei confronti di chi istiga l’odio e la violenza contro la famiglia Poggi. La famiglia Poggi viene insultata sui social come se fosse in qualche modo “complice” di quanto avvenuto. E poi, le indiscrezioni sulla consulenza di Cristina Cattaneo che parlerebbe di uno strenuo tentativo di Chiara Poggi di difendersi smentendo le consulenze precedenti: il Dna sotto le unghie della ragazza sarebbe quindi quello del suo aggressore?

E ancora, il caso di Liliana Resinovich: il fratello Sergio aveva chiesto di poter riavere i suoi resti per poterle dare finalmente sepoltura. Il nulla osta è arrivato, ma nonostante la nuova legge, ha dovuto cercare un accordo con il marito. In studio il figlio di Carmela Cerillo, uccisa dal marito: grazie a lui è stata in questi giorni approvata la nuova legge in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.

Infine, la morte di Mara Favro: come per il caso di Liliana, è stata chiesta l'archiviazione. Archiviazione che, però, nonostante l'opposizione dei familiari, è stata accolta: Mara si sarebbe suicidata. In studio in diretta il fratello e il consulente Fabrizio Pace, presidente di Penelope Piemonte.

E poi come sempre gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.