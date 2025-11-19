circle x black
Cerca nel sito
 

'Chi l'ha visto?', stasera 19 novembre: i casi Adinolfi e Orlandi

L'appuntamento con Federica Sciarelli stasera su Rai 3

Federica Sciarelli - Fotogramma/ipa
Federica Sciarelli - Fotogramma/ipa
19 novembre 2025 | 07.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo appuntamento con 'Chi l'ha visto?', in onda stasera, mercoledì 19 novembre, alle 21.20 su Rai 3. Gli scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, costruita sul bene sequestrato a Enrico Nicoletti: potrebbero esserci tracce del giudice Paolo Adinolfi o di Emanuela Orlandi? Per entrambe le scomparse si è indagato a lungo su un possibile coinvolgimento della Banda della Magliana. Tra gli argomenti della puntata di oggi.

E poi Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio scomparsi 18 anni fa dal cantiere dove lavoravano a Isola delle Femmine (Palermo): la ex moglie di Antonio e mamma di Stefano, Rossella Accardo - in studio in diretta a "Chi l'ha visto?"- chiede che si riaprano le indagini.

Infine, la scomparsa di Alessandro Venturelli: ancora segnalazioni da Torino ma finora nessun riscontro. Ma la storia di Alessandro ha permesso a una mamma di riconoscere suo figlio tra i giovani scambiati per lui: "Mi ha avvisato un'amica che stava guardando Chi l'ha visto?: tuo figlio è a Torino...sono scoppiata a piangere. Erano cinque mesi che non avevo sue notizie".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scomparse Banda della Magliana Chi l'ha visto? Rai 3
Vedi anche
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza