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Chiara Ferragni, la dedica al fidanzato José per il compleanno: "Bellissimo colombiano"

La prima foto social condivisa dall'imprenditrice digitale

José Hernandez, Chiara Ferragni - fotogramma/ipa
José Hernandez, Chiara Ferragni - fotogramma/ipa
22 maggio 2026 | 19.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Buon compleanno bellissimo colombiano". Così Chiara Ferragni ufficializza sui social la relazione con il nuovo fidanzato José Hernandez che ieri ha compiuto 36 anni.

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Nel video condiviso sui social dall'imprenditrice digitale, il fidanzato soffia e spegne le candeline usate sulla torta di compleanno. E a corredo la dedica, scritta in spagnolo con un cuoricino rosso accanto.

L’influencer era stata paparazzata a Milano insieme a José Hernandez, che secondo le prime indiscrezioni, sarebbe un manager colombiano ma residente da diversi anni in Italia. Nelle foto i due erano stati pizzicati mano nella mano, e con loro c'era la madre di Ferragni, Marina Di Guardo. I due si sarebbero conosciuti nel 2025 durante un viaggio di Ferragni in Colombia a Natale.

Riproduzione riservata
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chiara ferragni José Hernandez compleanno ferragni nuovo fidanzato ferragni instagram
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