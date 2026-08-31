L'imprenditrice digitale sta trascorrendo la vacanza in America Latina in compagnia del fidanzato, Jose Hernandez
Paura per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha accusato un malore durante il viaggio in Perù insieme al fidanzato José Hernandez. Tutto è cominciato dopo il trekking alle Montagne Arcobaleno, una delle mete turistiche più note del Paese sudamericano. La destinazione, tuttavia, si trova a oltre 5000 metri di altitudine e, proprio dopo la visita, una volta rientrata a Cuzco Ferragni ha iniziato ad avvertire i primi sintomi.
L'imprenditrice ha raccontato sui social la disavventura. Inizialmente sembrava che fosse andato per il meglio: dopo essere rientrata dalle montagne e aver fatto una doccia, l'ex moglie di Fedez è uscita nel centro della città per mangiare una pizza. E in quel momento che il problema si è manifestato. "Ho sentito una botta di calore. Mi sembrava di non respirare bene e che il mio braccio non si muovesse bene", ha raccontato.
Chiara tornata subito in hotel ha utilizzato una bombola d’ossigeno, che ha tenuto per circa un quarto d'ora: "Poi sono stata bene". L'imprenditrice infine ha ammesso di aver sottovalutato gli effetti dell'altitudine e la possibilità di accusare un malore dopo il trekking. L'episodio, infatti, non è un caso isolato: può verificarsi durante i soggiorni ad alta quota, dove la possibilità di ossigeno è ridotta e può causare quindi un malore momentaneo.