A quattro anni Vittoria ha imparato a inviare dei messaggi attraverso il suo tablet: così resta in contatto con la mamma Chiara Ferragni quando sono lontane. Ora l'imprenditrice digitale ha scelto di condividere sui social alcune delle frasi affettuose che la piccola le ha mandato.

Vittoria, nata dall'amore tra Chiara Ferragni e Fedez, condivide un tablet con il fratello maggiore, Leone, e - come spiega la mamma - ha imparato a dettare i messaggi, quindi a registrare dei vocali che vengono trasformati in testo dal dispositivo elettronico. "Mamma, tu sei la più bella del mondo, lo sai? Sei come un cuoricino. Sei come un tesoro", sono alcune delle parole che la bimba, che ha compiuto quattro anni a marzo, ha rivolto a sua madre, che ha passato qualche giorno a Parigi e ora si trova a Forte dei Marmi.