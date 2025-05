Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato?. Dopo la presunta fine sulla relazione con Giovanni Tronchetti Provera, il nome dell'influencer è stato accostato a quello dell'attore Cristiano Caccamo. L'ennesimo gossip sulla sua vita privata, a cui Ferragni ha voluto replicare e dire la sua una volta per tutte.

La replica

Con un video pubblicato su TikTok, Chiara Ferragni smentisce i vari gossip che circolano ultimamente sulla sua vita sentimentale. L'influencer scrive: "Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana" e si mostra con uno sguardo infastidito mentre porta gli occhi al cielo, e a rincarare la dose c'è la musica scelta in sottofondo che non è affatto casuale: "Non mi importa cosa dite ogni volta, questa è la mia vita, lasciatemi sola", recita il brano.

Chiara Ferragni sembra proprio smentire il presunto flirt con Cristiano Caccamo e ironicamente, sceglie di rispondere a un commento che un utente le ha scritto: "Io aspetto solo di leggere la notizia: Chiara e Jacob Elordi". Un attore australiano che più volte l'imprenditrice digitale ha detto di apprezzare e infatti la sua risposta è stata: "Amo anche io".