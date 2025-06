Chiara Giallonardo è finita nel mirino di alcuni utenti sui social dopo aver annunciato ospite a 'La volta buona' di essere in dolce attesa a 46 anni. La conduttrice di 'Linea Verde' è tornata ospite oggi, mercoledì 11 giugno, nel salotto di Caterina Balivo per affrontare proprio le polemiche, leggendo in diretta alcuni dei messaggi ricevuti.

Le critiche

Chiara Giallonardo aveva svelato la sua gravidanza pubblicamente, non lo sapeva nessuno. Dopo la puntata, infatti, la conduttrice era stata inondata di messaggi da parte di amici e parenti, stupiti dalla bella notizia. Tra i commenti social, tuttavia, Giallonardo ha notato quelli che la criticavano per la scelta di diventare mamma a 46 anni: "È successa questa cosa bizzarra, il reel della puntata è diventato virale e io sono diventata una mamma virale con 6 milioni di visualizzazioni migliaia di commenti".

A quel punto, Caterina Balivo ha invitato Giallonardo al centro dello studio per leggere alcuni dei commenti ricevuti: "A 46 anni diventa mamma, che brava, grande coraggio. Quando tua figlia avrà 2 anni, tu 62", "A 46 anni io avevo 3 nipoti, a quell'età si fa la nonna, povera piccola".

La conduttrice ha spiegato di aver letto con attenzione tutti messaggi: "Fare figli da giovani è una bellissima cosa, e anche diventare nonna da giovane. Faccio loro i migliori auguri a queste persone, ma non è la mia storia". E ha poi concluso: "Non c'è una scelta giusta e una sbagliata, ognuno è libero di fare quello che preferisce. Con tutte le cose orribili che sentiamo accadere ai bambini, quando la vita arriva va solo accolta con gioia".

L'annuncio

La stessa Giallonardo aveva spiegato le ragioni che l’hanno portata a diventare madre a 46 anni: "Per dieci anni sono stata in giro dappertutto per 'Linea Verde', non era il momento giusto per un figlio. Poi, bisogna anche trovare la persona giusta e ora l'ho trovata". Lei e il compagno Carlo hanno preferito tenere nascosta la gravidanza per preservarla: "Solitamente si aspettano i 3 mesi, però quando sei grande trovi che tutto sia più complicato", aveva detto la conduttrice.

Sarà una bambina ma il nome non è stato ancora scelto: "Noi eravamo pronti sul maschio, lo avrei chiamato come il mio papà che si chiamava Romeo, stiamo pensando. C'è un ballottaggio", aveva aggiunto Giallonardo.