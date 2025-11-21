circle x black
Cerca nel sito
 

Chiara Nasti e il terzo figlio: "Mai, per me la gravidanza momento negativo in tutto"

L'influencer ha riposto a chi le ha chiesto se abbia intenzione di affrontare una terza gravidanza

Chiara Nasti - fotogramma/ipa
Chiara Nasti - fotogramma/ipa
21 novembre 2025 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A me non piace la gravidanza". Con queste parole Chiara Nasti, moglie del calciatore Mattia Zaccagni, ha risposto a chi le ha chiesto se desiderasse avere un terzo figlio.

"Per tante è un momento magico, ma per me è negativo sotto ogni aspetto, andrò controcorrente ma è così", ha esordito l'influencer motivando la sua posizione con i cambiamenti ormonali e fisici legati alla gravidanza. Nasti ha ricordato la sua personale esperienza: "Io ho avuto ferro bassissimo e mi sentivo a terra".

L''influencer è già mamma di due bambini, Thiago (nato a novembre del 2022) e Dea (nata a luglio del 2024). "Oltre quello ne ho già due... e siamo già troppi", ha aggiunto Nasti che ammette "non amo la famiglia numerosa, anzi io e mio marito non vediamo l'ora di essere più liberi per concentrarci più sulla coppia". Poi chiarisce: "Li amo da morire, ma lagne e capricci che fatica...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
chiara nasti mattia zaccagni
Vedi anche
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza