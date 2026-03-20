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E' morto Chuck Norris, star dei fim d'azione: l'attore aveva 86 anni

Era stato ricoverato in un ospedale delle isole Hawaii

Chuck Norris
Chuck Norris
20 marzo 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto Chuck Norris. Il campione di arti marziali, diventato una leggendaria star del cinema d’azione e protagonista della celebre serie Walker, Texas Ranger, si è spento all'età di 86 anni. Norris era stato ricoverato in un ospedale delle isole Hawaii giovedì 19 marzo e la sua famiglia ha diffuso un comunicato oggi, venerdì 20 marzo, annunciando che si è spento quella stessa mattina. “Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vogliamo far sapere che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace”, hanno scritto i familiari. Numerosi i film d'azione che lo hanno reso noto al grande pubblico, come 'Rombo di tuono', 'Delta Force', 'Una magnum per McQuade' e 'Il codice del silenzio'.

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Nel luglio 2017 Chuck Norris aveva subito due infarti durante il campionato mondiale di arti marziali unificate. L’attore fu allora trasportato in un ospedale di Las Vegas, dove risiedeva. Questi problemi di salute non gli hanno impedito di tornare al cinema con un ruolo principale nel film d’azione "Agent Recon" del regista Derek Ting, nel 2024, e con l’interpretazione di sé stesso nella commedia "Zombie Plane" di Lav Bodnaruk e Michael Mier nello stesso anno. ﻿

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