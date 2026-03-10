circle x black
Cerca nel sito
 

Ciak in Atlantico per il nuovo doc del premio Oscar Luc Jacquet con Mimmo Paladino e Giovanni Caccamo

Le riprese nell'Oceano Atlantico a bordo di un veliero con 10 giovani da tutto il mondo e il cantautore siciliano

10 marzo 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si stanno svolgendo nell'Oceano Atlantico le riprese di “The Ark of Change”, il nuovo documentario diretto dal premio Oscar Luc Jacquet, nato da un’idea del cantautore Giovanni Caccamo e impreziosito dall’intervento artistico di Mimmo Paladino. Un viaggio che diventa cinema, arte e racconto delle nuove generazioni.

Il film infatti seguirà la traversata di dieci giovani provenienti da diversi Paesi a bordo dello storico veliero Oosterschelde, in viaggio da Capo Verde al Suriname lungo la rotta simbolica dell’antica tratta atlantica. Durante la spedizione i partecipanti lavoreranno a una Carta dei valori per il futuro, mentre il veliero diventerà un’opera d’arte galleggiante grazie a quaranta bandiere realizzate da Paladino.

Un grande progetto internazionale che unisce cinema, arte contemporanea e impegno civile per raccontare sogni, paure e proposte delle nuove generazioni.

