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Ciauru vince la seconda edizione del Reply AI Music Contest: "Con l'intelligenza artificiale ho velocizzato processo che avrebbe richiesto anni"

06 luglio 2026 | 19.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ciauru, alias Simone Privitera, vince la seconda edizione del Reply AI Music Contest, la competizione internazionale che esplora nuove forme di espressione che integrano intelligenza artificiale, musica e live performance. Il DJ e producer multiplatino italiano ha collaborato con alcuni dei principali artisti della scena italiana e internazionale, tra cui Gaia, Fedez, Gianni Morandi, Steve Aoki, Don Diablo e Benny Benassi, e integra oggi strumenti di intelligenza artificiale all’interno di una pratica musicale radicata nella scena elettronica contemporanea.

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