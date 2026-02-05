Cidim, i 'giovani talenti musicali nel mondo' in concerto al Cairo

“Dopo la straordinaria esibizione del Trio Hèrmes a gennaio, altri cinque giovani e talentuosi musicisti si esibiscono questa sera al Cairo. Un appuntamento che rientra nel nostro progetto 'Giovani talenti musicali italiani nel mondo', che da anni promuoviamo grazie alla sinergia con l’Accademia musicale Chigiana e la Fondazione Accademia Internazionale Incontri col Maestro. Anche l’Egitto apprezza questo genere di musica e per tanti artisti italiani il Paese è diventato un affascinante territorio da esplorare e conquistare. Naturalmente, tutto questo è possibile grazie al supporto dell’Istituto Italiano di Cultura, che sostiene convintamente l’iniziativa del Cidim volta a promuovere le nuove generazioni, offrendo loro palcoscenici in tutto il mondo”, spiega il Presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Con un programma ricchissimo che include le melodie di celebri compositori e maestri come Rossini, Verdi, Puccini e Mozart, quella che proponiamo al pubblico locale è una serata indimenticabile, che saprà emozionare grazie alla raffinata bravura di un quintetto di grande statura artistica. Portare le eccellenze della musica italiana qui in Egitto è divenuta, grazie alla collaborazione con il Cidim, una sorta di tradizione apprezzata e sentita dal pubblico locale, consuetudine che è stata in grado di creare quel legame tra le due culture che stiamo cercando di rendere sempre più saldo e costruttivo”, conclude il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo, Maurizio Guerra.

Il progetto ‘Giovani talenti musicali nel mondo’ viene sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo. Maggiori informazioni sul sito del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo.