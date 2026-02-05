circle x black
Cerca nel sito
 

Cidim, i 'giovani talenti musicali nel mondo' in concerto al Cairo

Cidim, i 'giovani talenti musicali nel mondo' in concerto al Cairo
05 febbraio 2026 | 17.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Dopo la straordinaria esibizione del Trio Hèrmes a gennaio, altri cinque giovani e talentuosi musicisti si esibiscono questa sera al Cairo. Un appuntamento che rientra nel nostro progetto 'Giovani talenti musicali italiani nel mondo', che da anni promuoviamo grazie alla sinergia con l’Accademia musicale Chigiana e la Fondazione Accademia Internazionale Incontri col Maestro. Anche l’Egitto apprezza questo genere di musica e per tanti artisti italiani il Paese è diventato un affascinante territorio da esplorare e conquistare. Naturalmente, tutto questo è possibile grazie al supporto dell’Istituto Italiano di Cultura, che sostiene convintamente l’iniziativa del Cidim volta a promuovere le nuove generazioni, offrendo loro palcoscenici in tutto il mondo”, spiega il Presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Con un programma ricchissimo che include le melodie di celebri compositori e maestri come Rossini, Verdi, Puccini e Mozart, quella che proponiamo al pubblico locale è una serata indimenticabile, che saprà emozionare grazie alla raffinata bravura di un quintetto di grande statura artistica. Portare le eccellenze della musica italiana qui in Egitto è divenuta, grazie alla collaborazione con il Cidim, una sorta di tradizione apprezzata e sentita dal pubblico locale, consuetudine che è stata in grado di creare quel legame tra le due culture che stiamo cercando di rendere sempre più saldo e costruttivo”, conclude il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo, Maurizio Guerra.

Il progetto ‘Giovani talenti musicali nel mondo’ viene sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo. Maggiori informazioni sul sito del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musica Giovani talenti musicali italiani nel mondo Concerto al Cairo
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza