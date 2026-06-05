Cidim, l'8 giugno l'Opera italiana in concerto a Rabat

I grandi capolavori del melodramma italiano sbarcano in Marocco per un evento culturale di altissimo profilo. Lunedì 8 giugno, alle ore 20, l’Auditorium Mohammed V della città di Rabat sarà il palcoscenico di un concerto lirico che vedrà protagonisti il soprano Anna Cimmarrusti, il tenore Lorenzo Martelli e l’Orchestra Filarmonica del Regno del Marocco.

L'iniziativa viene organizzata dall'Ambasciata d'Italia in Marocco e l'Istituto Italiano di Cultura di Rabat in collaborazione con il Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e la Fondazione Leone Magiera, da sempre impegnati a promuovere i giovani talenti nel campo della musica classica, dell'opera lirica e delle arti visive.“Le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana si articoleranno quest’anno in Marocco attraverso diversi momenti della presenza italiana nel Paese. Il concerto di Rabat al Théâtre Mohammed V, con l’Orchestra Filarmonica del Regno del Marocco e gli artisti italiani, ne rappresenta idealmente la conclusione. Siamo particolarmente lieti che questa serata riunisca importanti realtà artistiche italiane e marocchine in uno dei luoghi simbolo della vita culturale della capitale.Poche forme espressive riescono a creare con altrettanta immediatezza un senso di vicinanza e partecipazione anche tra sensibilità e percorsi diversi. È anche per questo che abbiamo scelto di affidare proprio alla musica il momento conclusivo delle celebrazioni italiane di quest’anno in Marocco”, dichiara l’Ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano.

“La nostra associazione torna nella capitale marocchina che ospiterà questa volta un prestigioso appuntamento musicale con il soprano Anna Cimmarrusti, il tenore Lorenzo Martelli e l’Orchestra Filarmonica del Regno del Marocco in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica Italiana. Il programma della serata mette al centro dell’attenzione degli spettatori i compositori che hanno reso celebre l'opera italiana nel mondo, come Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Da alcuni anni siamo assiduamente presenti qui in Marocco, potendo contare sull’appoggio delle istituzioni locali e del pubblico che ogni volta apprezza e resta affascinato dal talento degli artisti italiani”, spiega il presidente del Cidim e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice. "Siamo felici di collaborare con l'Ambasciata per celebrare l'ottantesimo anniversario della Repubblica con un concerto di grande livello. Anna Cimmarrusti e Lorenzo Martelli, due giovani talenti selezionati insieme al Cidim, si esibiranno con l'Orchestra Filarmonica del Regno del Marocco: un momento importante di dialogo artistico tra i due paesi", conclude la Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Rabat, Serena Cinquegrana. Maggiori informazioni sono presenti sul sito dell’Istituto Italiano di Cultura di Rabat e del Cidim.