Cidim, Opter Ensemble domenica in concerto a Lecce

Un nuovo concerto inserito nel progetto Circolazione musicale in Italia promosso dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica: domenica 19 aprile, alle 11, lo storico Teatro Paisiello di Lecce ospiterà l’Opter Ensemble in collaborazione con la Camerata Musicale Salentina. Protagonista della mattinata, dunque, una formazione d'eccellenza composta da musicisti di primo piano del panorama cameristico italiano: Guglielmo Pellarin (corno), primo corno dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; Francesco Lovato (violino) e Federico Lovato (pianoforte).

"La formazione guiderà il pubblico in una sorta di viaggio musicale spaziando tra capolavori di autori come Mozart, Strauss e Brahms. I tre musicisti sono molto conosciuti per la bravura che esprimono e le diverse sonorità che condividono con gli spettatori ogni volta che suonano insieme, e sono anche piuttosto noti per il continuo e puntuale lavoro di ricerca e riscoperta di antiche partiture e musiche", spiega in una nota il presidente del Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

"La nostra associazione investe moltissimo nel progetto Circolazione musicale in Italia, perché siamo convinti che veicolare in tutto il Paese musica di grande qualità, come quella espressa da Opter Ensemble per esempio, sia lo strumento migliore per avvicinare il pubblico alla musica classica, anche in quelle aree dove con maggiore difficoltà arrivano importanti produzioni artistiche", conclude Pollice. Il concerto fa parte del progetto Circolazione musicale in Italia che gode del contributo del ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.