Cinema: 1 milione di dollari per film con Intelligenza Artificiale, al via candidature Astana Ai Festival

L’Astana AI Film Festival apre ufficialmente le candidature per la sua prima edizione in Kazakistan, come riporta l'agenzia di stampa Qazinform, mettendo in palio un montepremi complessivo di un milione di dollari per i Migliori cortometraggi realizzati con l'intelligenza artificiale. Il festival, che si terrà nella capitale kazaka dal 28 settembre all'1 ottobre, nell’ambito dell’Astana AI Week, punta a diventare una piattaforma internazionale dedicata al cinema generato con l’Ia, sostenendo nuovi talenti e promuovendo un uso creativo e consapevole degli strumenti digitali. A differenza di altri concorsi, il premio non sarà assegnato a un unico vincitore ma distribuito tra più autori, con l’obiettivo di favorire una partecipazione ampia e diversificata.

Il tema scelto per l’edizione inaugurale è 'The Future Worth Living In', un invito ai partecipanti a immaginare un futuro in cui valga la pena vivere attraverso opere interamente prodotte con sistemi di intelligenza artificiale. Gli organizzatori prevedono fino a tremila candidature da tutto il mondo. Il concorso è articolato in una 'Main Section' dedicata al tema principale e in una 'Open Section' suddivisa in cinque categorie – regia, linguaggio visivo, storia, concept e personaggio – ma il requisito fondamentale è la realizzazione di cortometraggi 'Full AI', in cui l’intelligenza artificiale rappresenti la tecnologia primaria di produzione e non un semplice supporto in post‑produzione. I film devono avere una durata massima di dieci minuti, essere presentati in inglese o con sottotitoli in inglese, rispettare le norme sul copyright ed evitare contenuti violenti o proibiti. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età o esperienza, sia per singoli autori sia per gruppi.

Le opere possono essere caricate tramite il sito AAIFF.ai, utilizzando YouTube – con la dicitura 'Special for Astana AI Film Festival', nome e cognome dell’autore e l’hashtag #SpecialForAAIFF – oppure servizi cloud come Google Drive. In entrambi i casi è richiesto l'invio di un link. Tutti i film vengono registrati in un database centralizzato che consente agli organizzatori di monitorare automaticamente le candidature. Una giuria internazionale composta da registi, produttori ed esperti del settore valuterà i lavori, mentre è allo studio anche l’impiego di una giuria basata su sistemi di intelligenza artificiale per una prima selezione. Al termine della valutazione saranno scelti venticinque cortometraggi, dieci per la 'Main Section' e quindici per la 'Open Section'. Oltre alle proiezioni e alla cerimonia di premiazione, il festival proporrà masterclass, panel, pitch session e proiezioni speciali dedicate al cinema generato con l’Ia, con l’obiettivo dichiarato di trasformare l’evento in un appuntamento annuale di riferimento per la creatività digitale. Presentando l’iniziativa, il presidente Kassym‑Jomart Tokayev ha definito l’AAIFF il primo festival al mondo a segnare un cambiamento strutturale nell’industria creativa, sottolineando come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo i confini dell’espressione artistica e aprendo nuove opportunità per i talenti emergenti.