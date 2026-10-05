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Cinema: l'Astana AI Film Festival incorona i vincitori, alla Lettonia il Gran Premio di 450.000 dollari

Astana AI Film Festival - Ufficio stampa
Astana AI Film Festival - Ufficio stampa
05 ottobre 2026 | 11.41
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Il Kazakistan ha ospitato per la prima volta l'Astana AI Film Festival, che ha attirato 8.067 opere provenienti da 125 paesi, diventando il più grande concorso internazionale al mondo per film realizzati con l'intelligenza artificiale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Qazinform.

Il Gran Premio del festival, del valore di 450.000 dollari (equivalenti a circa 201,5 milioni di tenge), è stato assegnato al regista lettone Nikolay Shestak per il film The First Honest Day.

Il kazako Myrzakhan Zhumakhan ha vinto il premio per il miglior personaggio con la sua commedia "Era solo uno scherzo". Il film segue le vicende di un cane e del fratello del suo padrone che litigano per uno scherzo, con eventi che si susseguono come in un film di successo. Zhumakhan ha dichiarato di apprezzare gli scherzi e l'umorismo, che lo hanno ispirato nella creazione della storia. Il secondo premio di 200.000 dollari, pari a circa 89,5 milioni di tenge, è andato al film indiano Sitara, mentre il terzo posto, di 100.000 dollari, equivalenti a circa 44,8 milioni di tenge, è stato assegnato al film spagnolo Looking For Perseida. Solo 25 film sono stati selezionati tra migliaia di candidature per raggiungere la fase finale. Sono stati valutati da una giuria internazionale composta, tra gli altri, dall'ex direttrice generale dell'Unesco Audrey Azoulay e dall'investitore Balaji Srinivasan.

Il festival aveva un montepremi totale di 2 milioni di dollari, pari a quasi 895,5 milioni di tenge. Metà è stata destinata ai premi, mentre la restante parte sosterrà team promettenti nel campo dell'intelligenza artificiale e lo sviluppo della produzione cinematografica in Kazakistan. Il debutto del festival ad Astana ha segnato un passo importante per il cinema generato dall'intelligenza artificiale, riunendo registi internazionali per presentare le proprie opere e competere per premi di rilievo. In precedenza, Qazinform aveva riportato che il presidente Kassym-Jomart Tokayev aveva partecipato alla cerimonia di apertura dell'Astana AI Film Festival.

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Astana AI Film Festival Intelligenza Artificiale Cinema Film Premi
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