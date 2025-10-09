circle x black
Cerca nel sito
 

Cinema: Roberto Ferruzzi, il Comune di Torreglia lo celebra con un docu-film

Cinema: Roberto Ferruzzi, il Comune di Torreglia lo celebra con un docu-film
09 ottobre 2025 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Comune di Torreglia celebra la figura di Roberto Ferruzzi, artista noto per il dipinto 'La Madonnina' (presentato alla seconda Biennale d’Arte di Venezia nel 1897 e divenuto icona universale di dolcezza e maternità), con un docu-film che ripercorre la vita e le opere del pittore, intrecciando arte e territorio. Nato anche grazie alla collaborazione con Eleonora Drago, autore di una tesi di Laurea su Roberto Ferruzzi, la pellicola è diretta da Giacomo Ravenna, già autore di apprezzati documentari sul paesaggio euganeo e padovano. A guidare il racconto, accompagnato dalle musiche originali di Luigi Salamon, sarà l'attore Vittorio Attene.

Le riprese, iniziate ad lo scorso aprile e concluse a giugno, hanno toccato luoghi significativi della vita dell’artista: Padova, Venezia, Torreglia e Sebenico (Croazia), città natale del Ferruzzi. Il progetto è stato presentato il 4 settembre alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nello spazio della Regione del Veneto - Film Commission.

La prima ufficiale del film è attesa per venerdì 24 ottobre ore 20:45 al Cinema Teatro La Perla di Torreglia, con replica prevista domenica 26 ottobre alle ore 17:45. Il docufilm è realizzato con il sostegno del Comune di Torreglia, Luxardo Spa e Studioverde Srl.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
docu film arte territorio pittore Biennale d'Arte di Venezia
Vedi anche
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza