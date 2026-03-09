circle x black
Dopo Sanremo Cleo delle Bambole di Pezza si tatua Carlo Conti: "Mi ha cambiato la vita"

In un post la cantante racconta il suo difficile percorso personale e il significato del nuovo tatuaggio sul braccio

Cleo e il suo nuovo tatuaggio - Instagram / @killthecleo
09 marzo 2026 | 18.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Carlo Conti diventa un tatuaggio. E' il 'grazie' di Cleo, cantante delle Bambole di Pezza, per il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026. La frontwoman della band rivelazione del Festival, apprezzata per la sua energia e i suoi messaggi, spiega la decisione sui social: "Carlo Conti mi ha cambiato la vita. Tutti i tatuaggi che ho, quando li guardo mi mettono di buon umore e questo è assolutamente uno di questi".

Cleo ripercorre gli anni più difficili della sua vita, quando ha scelto di dedicarsi totalmente alla musica: "Chi mi conosce da vicino sa quanto sono stati difficili questi anni per me: ho rinunciato all'idea di avere un piano B e questo mi ha creato non pochi problemi e pensieri. Ho iniziato a lavorare come babysitter perché era l'unico lavoro che mi permettesse di concentrarmi al 100% sul mio percorso musicale con solo un diploma in liceo artistico. Non guadagnavo molto, giusto quel poco che serviva per poter fare la spesa e uscire di casa". Non mancano i momenti più duri: "C’è stato un periodo in cui la mia famiglia ha affrontato una crisi economica e i miei soldi non bastavano più… arrivando a mangiare il sugo col cucchiaio perché mancava la pasta".

Per Cleo, l’esperienza all’Ariston ha rappresentato una svolta: "Carlo Conti ha letteralmente cambiato la mia vita, mi ha dato quell’opportunità che ha avverato i miei sogni di quando ero piccola". Oggi la cantante rivendica con orgoglio le scelte fatte: "So che il successo non è eterno, a volte ti sfugge dalle mani, però per ora voglio vivere il momento. Non ho più paura per il mio futuro, di rimanere senza niente, senza soldi, senza casa, magari dipendente da un uomo, per poi maledire le mie scelte di vita. Ora so di aver fatto la scelta giusta e nulla mi rende più orgogliosa del mio percorso, perché alla fine avevo ragione io: ne è valsa la pena".

Il tatuaggio diventa così un simbolo di questo percorso: "Ora quei risultati li ho stampati sul braccio". E la chiusura del post è un inno alla musica e alla band: "W la musica, w le Bambole di Pezze", in attesa di vederle in tour.

