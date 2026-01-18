Clizia Incorvaia è stata prosciolta dalle accuse dell'ex marito Francesco Sarcina. Ospite a Verissimo, l'influencer ha parlato per la prima volta pubblicamente della vicenda giudiziaria in cui era stata accusata per trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre.

"Quando io e Francesco - ha spiegato Incorvaia - stavamo insieme pubblicavamo sempre Nina sui social, fu lui a portarmi in un'agenzia di pubblicità di influencer marketing". Dopo la separazione, tra i due ci sarebbe stato solo un accordo verbale: "Avevamo stabilito che avrei potuto mostrare mia figlia solo di spalle. Nulla di scritto".

L'influencer ha poi sottolineato la disparità di comportamento: "Lui pubblica il suo secondogenito sui social, lo fa da quando è nato". I rapporti tra i due sono oggi "freddi e distaccati". Incorvaia ha definito la relazione con l'ex marito come un "amore tossico". "Non è stato un rapporto sano, per tanto tempo ho pensato di potermi accontentare di quell'amore fatto di pianti, pensavo fosse un amore normale. Poi ho capito che non era un amore giusto".

Clizia Incorvaia ha lasciato intendere dei tradimenti da parte di lui senza però entrare nei dettagli: "Poi quando è venuto meno il rispetto ho capito che dovevo prendere le distanze. Ci sono state cose molto pesanti che io ho sotterrato, mi bruciò più di sei paia di scarpe. Il motivo era legato a litigi e discussioni, niente di che. All'epoca non ho denunciato perché non volevo che Nina leggesse questo".

E alla domanda di Silvia Toffanin su eventuali violenze fisiche, Clizia Incorvaia ha preferito il silenzio: "Non voglio che ci sia tutto sui giornali, voglio preservare mia figlia. Ci sono delle cose che è meglio omettere".

Francesco e Nina hanno un bellissimo rapporto: "Io non ho mai cercato di infangare la sua figura con mia figlia. Lui sarà sempre il papà di Nina e sono contenta di questo". L'influencer ha spiegato che a marzo ci sarà una nuova udienza per ristabilire le "nostre responsabilità genitoriali".