Clizia Incorvaia mostra le 'scarpe bruciate' sui social: "Solo chi ha subito violenza sa..."

L'influencer ha condiviso sui social una foto a supporto di quanto raccontato ospite a Verissimo

Clizia Incorvaia - fotogramma/ipa
20 gennaio 2026 | 14.03
Redazione Adnkronos
"Solo chi ha subito violenza sa...". Con queste parole Clizia Incorvaia ha accompagnato sui social la foto di alcune scarpe bruciate, un episodio che - come ha raccontato ospite a Verissimo - risalirebbe al periodo del matrimonio con Francesco Sarcina.

Ospite a Verissimo, l'influencer ha parlato per la prima volta pubblicamente della vicenda giudiziaria che l'ha vista coinvolta: Incorvaia è stata prosciolta dall'accusa di trattamento illecito di dati personali, dopo la denuncia presentata dall'ex marito per la pubblicazione sui social di immagini della figlia minore senza il suo consenso.

Nel corso dell'intervista Incorvaia ha definito i rapporti tra i due "freddi e distaccati" e ha definito la loro relazione come un "amore tossico". "Non è stato un rapporto sano, per tanto tempo ho pensato di potermi accontentare di quell'amore fatto di pianti, pensavo fosse un amore normale. Poi ho capito che non era un amore giusto".

Clizia Incorvaia ha lasciato intendere dei tradimenti da parte di lui senza però entrare nei dettagli: "Poi quando è venuto meno il rispetto ho capito che dovevo prendere le distanze. Ci sono state cose molto pesanti che io ho sotterrato, mi bruciò più di sei paia di scarpe. Il motivo era legato a litigi e discussioni, niente di che. All'epoca non ho denunciato perché non volevo che Nina leggesse questo".

È in questo contesto che Clizia Incorvaia ha deciso di condividere sui social l'immagine delle scarpe bruciate: "Non risponderò a provocazioni dando visibilità a terzi", ha aggiunto.

clizia incorvaia francesco sarcina
