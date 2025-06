Club Culture District, il 21 giugno a Roma tra talk, dj set e formazione

Minù e Circolo degli Illuminati presentano un evento imperdibile dedicato alla club culture, che si terrà al Circolo Andrea Doria. La giornata sarà ricca di attività che spaziano dalla formazione alla musica, offrendo un'esperienza immersiva nel mondo del clubbing. Il programma dell'evento prevede: Workshop di Sound Design con Moog Labyrinth, dove a partire dalle 18:00, i partecipanti potranno immergersi nel mondo del sound design, esplorando le potenzialità dei sintetizzatori Moog. Questo workshop è ideale per chi vuole approfondire le tecniche di creazione sonora e sperimentare con nuovi strumenti. Open Day della scuola Circolo Factory. Durante l'open day, sarà possibile conoscere meglio la scuola Circolo Factory, che offre corsi di formazione per aspiranti DJ e produttori musicali. Talk con l'etichetta Ribadisco: un'occasione per ascoltare esperti del settore discutere delle ultime tendenze nella musica elettronica e della club culture. L'etichetta Ribadisco condividerà le proprie esperienze e offrirà spunti interessanti per chi vuole entrare nel mondo della produzione musicale.

Vinyl Market curato da Therealvinylpusher: Gli appassionati di vinili potranno esplorare una vasta selezione di dischi, scoprendo rarità e pezzi unici. Questo mercato del vinile è un'opportunità per arricchire la propria collezione e incontrare altri collezionisti. DJ Set: la serata si concluderà con una serie di DJ set che promettono di far ballare tutti i presenti. Tra i protagonisti ci saranno: Ricardo Villalobos: Originario di Santiago del Cile, Villalobos è uno dei DJ più influenti nel panorama della musica Minimal, microhouse e Techno. Con una carriera che lo ha visto apparire per quattro anni nella classifica Top100Djs della rivista DJ Magazine, Villalobos è noto per la sua capacità di creare atmosfere uniche e coinvolgenti.

Maher Daniel: Conosciuto per il suo stile distintivo e le sue produzioni innovative, Maher Daniel porterà il suo sound unico al Circolo Andrea Doria, promettendo una performance indimenticabile. Volkan Akin (live): Volkan Akin offrirà un set live che mescola elementi di Techno e Minimal, creando un'esperienza sonora dinamica e avvincente. Allegra De Angelis: Con il suo talento e la sua energia, Allegra De Angelis chiuderà la serata con un DJ set che farà vibrare il pubblico. Questo evento rappresenta un'immersione totale nel mondo del clubbing, celebrando il passato, il presente e il futuro della club culture.