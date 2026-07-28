Un post corredato da una foto da bambino. Max Giusti oggi compie 58 anni e su Instragram nel giorno del suo compleanno esprime il suo grazie alla vita.

"Ammazza 58!!! Non saranno troppi!!?? Grazie alla mia famiglia, piccola ma insostituibile - scrive Max Giusti - Alla vita, a chi mi ha insegnato comunque qualcosa. Devo dire tanti grazie. Sappiate che non ne dimentico neanche uno. E nel frattempo me so’ comprato un paio di scarpe nuove. Perché nella vita, basta la salute e un paio di scarpe nuove, e poi gira’ tutto il mondo!! Ve voglio bene".