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Max Giusti e la foto da bambino nel giorno del suo compleanno: "Grazie alla mia famiglia e alla vita"

"Devo dire tanti grazie. Sappiate che non ne dimentico neanche uno"

Max Giusti - (Da Instagram)
Max Giusti - (Da Instagram)
28 luglio 2026 | 11.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un post corredato da una foto da bambino. Max Giusti oggi compie 58 anni e su Instragram nel giorno del suo compleanno esprime il suo grazie alla vita.

"Ammazza 58!!! Non saranno troppi!!?? Grazie alla mia famiglia, piccola ma insostituibile - scrive Max Giusti - Alla vita, a chi mi ha insegnato comunque qualcosa. Devo dire tanti grazie. Sappiate che non ne dimentico neanche uno. E nel frattempo me so’ comprato un paio di scarpe nuove. Perché nella vita, basta la salute e un paio di scarpe nuove, e poi gira’ tutto il mondo!! Ve voglio bene".

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