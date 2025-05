Carlo Conti conduce 'Con il Cuore nel Nome di Francesco', la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi che, da più di 20 anni, aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. In onda stasera, sabato 24 maggio, alle 21.25 in diretta su Rai 1, dal sagrato antistante la Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi.

Gli ospiti e le anticipazioni

Immersi in un’atmosfera Francescana, Carlo Conti insieme a tutto il cast - tra cui Lucio Corsi, Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre, Gabriele Cirilli - darà luogo a una serata unica di musica, racconto e solidarietà.

Anche quest’anno 'Con il Cuore - Nel Nome di Francesco' andrà in onda in streaming su RaiPlay e verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l’audiodescrizione sul Canale dedicato di Rai1 e sullo streaming di Raiplay. Nei giorni successivi, la sottotitolazione risulterà attiva anche su Rai Play.

Il servizio di audiodescrizione permetterà anche alle persone cieche e ipovedenti di percepire tutti quegli elementi visivi che trasmettono al meglio l’atmosfera ed il clima della manifestazione - dalle luci, ai colori, ai movimenti, agli sguardi - e di conoscere ogni minimo dettaglio in onda - dal palco, alla scenografia, dagli strumenti musicali, agli abiti. Perché 'Con il cuore nel nome di Francesco' è anche una festa di solidarietà e inclusione.

La serata, che unisce spettacolo, cultura e spiritualità, vedrà anche la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile e religiosa.