'Creature Festival', alla scoperta di Roma in bicicletta

Per gli amanti della bicicletta e per gli amanti delle 'promenede' a contatto con la natura da non perdere domani a Roma (Monte Ciocci- Monte Mario) l'appuntamento con 'Creature Festival', un palcoscenico all’aperto dove suono, natura e città si incontrano in un’esperienza unica. L'evento è gratuito e esplora l’interazione tra suono e spazio urbano, proponendo un viaggio immersivo attraverso installazioni sonore, performance, laboratori e tour guidati che invitano a riscoprire l’ambiente circostante.

Il tema di quest'anno, 'L’Ascolto in Azione', vuole sensibilizzare il pubblico al valore del suono come mezzo di connessione tra l’uomo e il paesaggio urbano. Lungo la pista ciclabile di Monte Ciocci, i visitatori potranno partecipare a percorsi guidati, esplorare installazioni site-specific e immergersi in attività multisensoriali pensate per adulti e bambini.

"Creature Festival 2024 è un invito all’ascolto profondo - afferma Laura Calderoni, direttrice di Open House Roma e curatrice dell’evento insieme a Leonardo Zaccone - Quest’anno ci siamo proposti di mettere in evidenza come il suono possa trasformare un luogo familiare in un’esperienza nuova, un mezzo per connettere le persone al contesto urbano in modo diretto, sensibile e creativo". In programma laboratori creativi per bambini, reading e performance, momenti di teatro e musica, bike tour (un percorso di 5 km lungo la pista ciclabile per conoscere la storia e l’impatto rigenerativo di quest’area sulla città), accanto a attività multisensoriali per persone cieche e ipovedenti.