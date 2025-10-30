Cristina D'Avena, esibizione a sorpresa al Dall'Ara prima di Bologna-Torino

La cantante bolognese è scesa in campo per cantare dal vivo il suo nuovo singolo 'Siamo noi (Play to fight)', sigla ufficiale della nuova stagione della serie animata 'Captain Tsubasa'.

Esibizione a sorpresa di Cristina D'Avena ieri sera allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Poco prima del fischio d'inizio della partita Bologna-Torino, la cantante bolognese è scesa in campo per cantare dal vivo il suo nuovo singolo 'Siamo noi (Play to fight)', sigla ufficiale della nuova stagione della serie animata 'Captain Tsubasa'.

Per l'artista, icona di intere generazioni cresciute con le sue sigle dei cartoni animati, si è trattato della prima esibizione in assoluto all'interno di uno stadio nel corso della sua quarantennale carriera. La performance, inattesa, ha suscitato l'entusiasmo del pubblico presente, che ha accolto la cantante con un lungo applauso.

Prima di cantare, Cristina D'Avena ha ricevuto un omaggio dal Bologna Fc, che le ha donato una maglia rossoblù personalizzata con il suo nome, un gesto per celebrare il legame tra l'artista e la sua città. Il brano 'Siamo noi (Play to fight)', dedicato al mondo del calcio, richiama i valori di unione, solidarietà e gioco di squadra, temi cari all'artista e da sempre presenti nella sua musica.