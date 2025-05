"Che la pace sia con voi fratelli e sorelle...di Crozza! Buonasera a tutti. Che onore, che emozione....Che papa sono io? Ve lo state chiedendo... Siete stati delusi, eh? Vi aspettavate Parolin? E invece eccomi qua: dite la verità che quando avete sentito il mio nome avete pensato a una pomata!". Esordisce così Maurizio Crozza che per la prima volta veste i panni di Leone XIV. Ma nella puntata di ieri sera, venerdì 9 maggio, andata in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ usa le prime parole pronunciate dal nuovo pontefice, nel suo saluto al mondo, e non risparmia nessuno: da Salvini a Trump, all'Europa del riarmo.

Leone XIV, quello vero, ha invitato a costruire ponti, "ponti sì - dice Crozza-Leone XIV - ma d’amore. Hai capito, Matteo Salvini? Non quelli che vuoi costruire tu a campata unica. Perché - spiega - se chiami X la distanza che intercorre tra Messina e Reggio Calabria e la moltiplichi per Y, che è il peso delle strutture fratto l'incidenza del vento nello Stretto di Messina elevato all'indice di rottura degli stralli è evidente che quel ponte che vuoi fare tu viene giù! Fai prima a camminare sulle acque. Matteo, studia! Ma non lo dico come Papa, lo dico come laureato in matematica. Come Papa ti dico che sei un miracolato", ironizza Crozza.

E ancora, tornando al tema della pace, invocato più volte dal Papa, Crozza torna sull'esortazione: "Che la pace sia con voi" e osserva, rivolto alla sua Spalla Andrea Zalone: "Sì, certo è un po' un classicone, ma tu devi pensare a quale tipo di pace. Non sono mica Miss Italia che quando viene eletta dice voglio la pace nel mondo. Io dico pace disarmata, perché l'Europa sulla pace è disarmante. Io sono agostiniano. La penso come Sant'Agostino. Se poi Sant'Agostino la pensava come Travaglio - scherza - non è colpa mia. Hai capito, Ursula? L'Europa continua a spendere soldi in armi. Prendi la Georgia, spende il 2% del Pil in armi. Non è forse disarmante questo? Mi fa cadere i paramenti...Mi viene voglia di continuare a non pagare l'Imu".

Infine, una stoccata al presidente Usa: "Avete notato che ho parlato in italiano, in spagnolo, in latino. E non in inglese? Io non parlo la lingua di Trump". E qui la battuta finale: "Donald pensavi di essere l'americano più famoso del mondo, eh? Ciccio belloooo...beccati...sta benedizione!!".