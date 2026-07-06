Cultura: Farchioni1780 porta a Umbria Jazz "Ascoltare il mondo", viaggio tra suono, poesia e Cantico delle Creature

In occasione di Umbria Jazz 2026, Farchioni 1780 ha proposto all'Auditorium San Francesco al Prato di Perugia un'esperienza immersiva dedicata all'ascolto del mondo vivente. Il compositore e ricercatore David Monacchi e il poeta Davide Rondoni hanno guidato il pubblico in un dialogo tra poesia, paesaggi sonori e riflessione contemporanea, rileggendo il Cantico delle Creature in chiave attuale. Un percorso che, nel contesto delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco, ha invitato a riscoprire il valore dell'ascolto come relazione con la natura, la memoria e il territorio. Un'iniziativa partecipata che conferma l'impegno di Farchioni 1780 nella promozione della cultura e dell'identità umbra.