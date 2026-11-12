Da Goya a Las Estrellas, le stelle del flamenco a Roma

Per il quarto anno consecutivo, l'Auditorium Parco della Musica - Ennio Morricone, Roma ospiterà Las Estrellas, il gala di danze e musiche spagnole a cura di Daniele Cipriani, con la consulenza artistica di Sergio Bernal. L'evento, un'unica serata il 31 gennaio 2027 presso la Sala Santa Cecilia (ore 20.00), sarà un must per tutti gli aficionados di flamenco e danza spagnola e, nel mese più freddo dell'anno, risveglierà i sensi con i colori di un'estate in Andalusia. Tra i protagonisti di Las Estrellas Sergio Bernal. Considerato erede di Antonio Gades e Joaquín Cortés, oltre a essere popolarissimo in patria, il madrileno dallo sguardo ceruleo e il fuoco nelle vene è una stella mondiale, adorato anche oltreoceano. Flessuoso come un gatto, scattante come una pantera, esile, sensuale e magnetico, Bernal è un caso quasi unico nell'universo della danza essendo, al contempo, bailaor di flamenco e bailarín classico. Il madrileno incarna i quattro elementi. Il fuoco e la terra, insiti nel vigore primordiale della danza iberica, ma anche l'aria e l'acqua, di cui sono espressione l'impalpabilità e la fluidità del balletto classico. Sergio Bernal porterà con sé il fior fiore della danza spagnola, offrendo al pubblico romano la possibilità di apprezzare artisti che è raro appplaudire sui palcoscenici italiani. Ogni anno il cast di Las Estrellas propone, infatti, nuovi nomi e ancora una volta, per l'edizione 2027, si tratta di artisti d'eccezione.

Alfonso Losa è il più classico dei contemporanei e il più contemporaneo dei classici, il più autentico rappresentante odierno della scuola madrilena di danza flamenca, ponte tra i maestri della tradizione e le nuove generazioni. Oggi, in piena maturità artistica, Alfonso Losa è riuscito a sviluppare un proprio linguaggio che armonizza la tradizione con i nuovi codici della danza dei nostri giorni, l’austerità, la verticalità e l’eleganza della scuola madrilena, con una ritmicità vertiginosa e una prodigiosa padronanza del corpo. Dice di sé stesso: 'La danza mi dà equilibrio. Ballo per necessità'. Da Madrid arriva anche 𝗘𝘀𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗔𝗹𝗼𝗻𝘀𝗼, prima ballerina del Ballet Nacional de España e una delle maggiori specialiste della Escuela Bolera. Lo stile, nato in Spagna nel '700 e per molti versi assimilabile al balletto classico, prese i balli popolari spagnoli e li rielaborò usando le regole della danza classica europea. Sebbene figuri nelle danze di carattere dei grandi balletti del repertorio, come 'Lo Schiaccianoci' o 'Il lago dei cigni', è raro in Italia avere l'occasione di apprezzare un'autentica bailarina di Escuela Bolera come Estela Alonso. Nel corso della sua carriera, la Alonso ha interpretato tutti i ruoli principali della Escuela Bolera in diverse coreografie del repertorio e si è dedicata a far dialogare questo raffinato stile con il flamenco. Vederla in scena, con in mano le sue immancabili nacchere, è come entrare magicamente dentro un quadro di Francisco Goya.

Per rimanere in tema pittorico, la sivigliana Paula Comitre, pur con un'aria contemporanea, potrà invece sembrare uscita dal famoso quadro 'El Jaleo' (1882) dell'artista americano John Singer Sargent che passò un lungo soggiorno in Andalusia, colpito dall'intensa teatralità della danza flamenca. Astro in clamorosa ascesa, la bailaora Comitre ha già conquistato il pubblico parigino e londinese ed è considerata una vera e propria rivelazione del flamenco sivigliano. Di lei è stato scritto: ' Ѐ un'intrepida innovatrice, apprezzata per la sua capacità di fondere la tradizione con l’audacia, la delicatezza con la passione'. Cilene di nascita, trapiantate a Siviglia, sono le gemelle Florencia Oz (danzatrice di flamenco e coreografa) e Isidora O'Ryan (cantante e violoncellista). Ispirate dalla romantica figura del Doppelgänger ('Sosia') del celebre Lied di Schubert, nelle loro originalissime performance le due artiste, sosia l'una dell'altra, esplorano la dualità e i confini dell'individuo. Un dialogo affascinante in cui raccontano quando smisero di identificarsi l'una nell'altra per trovare invece la propria individualità. Con eleganza giocosa, Florencia Oz e Isidora O’Ryan danno vita a un universo contemporaneo e minimalista. Tra archi, voci e movimento, prende forma una performance visiva e sensuale in cui la danza, il flamenco, le percussioni e la poesia visiva dell’una influenzano lo strumento, la melodia, la voce e la poesia dell’altra. Las Estrellas è il 'cugino spagnolo' del gala internazionale di balletto Les Étoiles, occasione unica per ammirare i più grandi danzatori del mondo, e che ritorna all'Auditorium Parco della Musica - Ennio Morricone (Sala Santa Cecilia) il 13 e 14 marzo 2027, e il 6 e 7 marzo 2027 al Teatro Arcimboldi di Milano. Sarà un'edizione speciale - 'Marianela Nuñez celebration' - dedicata all' amatissima ballerina argentina, stella del Royal Ballet di Londra, con programma e cast leggermente diversi a Milano e Roma.