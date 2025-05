Da Mannoia a Lina Simons, artisti in concerto per l'Africa Day su Rai Radio2

Organizzato da Rai Radio, Amref, ASviS e Heroes Festival, l'evento è in programma domenica 25 maggio dalle 19.45 per ricordare anche i 40 anni dallo storico 'Live Aid' e sfidare gli stereotipi sul continente africano

Fiorella Mannoia, Kaze, Leo Gassmann, Lina Simons, Chris Obehi, Andrea Satta, Epoque e la Social Band con Frances Alina Ascione in campo per l'Africa . Rai Radio festeggia la Giornata mondiale dell'Africa, con un concerto, in onda domenica 25 maggio dalle 19.45 alle 21.30 in diretta su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre, condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri. Il concerto - che si inserisce negli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile - è organizzato da Rai Radio, Amref, ASviS e Heroes Festival, per ricordare anche i quarant’anni dallo storico 'Live Aid' organizzato a Londra e Philadelphia per sostenere l'Etiopia, con la partecipazione delle star mondiali della musica.

Dal racconto degli stereotipi, delle sfide e delle potenzialità dell'Africa, attraverso i temi della cultura, dell'innovazione, dello sport, della moda e dello sviluppo sostenibile, nel 2024 è nata la prima collaborazione tra Rai Radio, Amref ed ASviS: un podcast in dieci puntate dal titolo "L'elefante nella stanza".

Sul palco di Radio2 sarà di casa la storica Social Band con Frances Alina Ascione e tanti ospiti d’eccezione, a partire da Fiorella Mannoia, legata all'Africa e al tema delle battaglie per i diritti delle donne e anche testimonial di Amref. Poi Lina Simons, rapper napoletana dalle radici italo nigeriane; Andrea Satta, cantante dei Têtes de Bois; Leo Gassman, cantautore e attore italiano, già vincitore delle nuove proposte di Sanremo; Chris Obehi, cantante di origini nigeriane che mescola i ritmi legati alle sue radici alla contemporaneità; Kaze, cantante e attrice, anche protagonista della serie 'Call my agent', Epoque, rapper e cantante torinese di origini congolesi.