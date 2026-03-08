circle x black
Da noi... a ruota libera, domenica 8 marzo: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

Gli ospiti in studio con Francesca Fialdini

Francesca Fialdini - Fotogramma /Ipa
Francesca Fialdini - Fotogramma /Ipa
08 marzo 2026 | 08.03
Redazione Adnkronos
Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda oggi, domenica 8 marzo, dalle 17.20 su Rai 1.

Gli ospiti di oggi

Ospiti di questa nuova puntata saranno: Marcella Bella, una delle voci femminili più riconoscibili della musica italiana, con una carriera che dura da oltre cinquant’anni, segnata da grandissimi successi tra cui l’intramontabile “Montagne verdi”; Fabrizio Biggio, in onda tutti i giorni con Fiorello a “La Pennicanza” su Rai Radio2, e dal 10 marzo protagonista con Lino Guanciale, in prima serata su Rai 1, della nuova serie “Le libere donne”, sullo psichiatra Mario Tobino; Francesco Cicchella e Angelo Pintus, due tra i comici più amati e apprezzati dal pubblico, che hanno spesso collaborato in eventi e spettacoli, tra imitazioni e parodie esilaranti, attualmente entrambi in tour: Cicchella con lo spettacolo “Tante belle cose” e Pintus con “Nabana”.

